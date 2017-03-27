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﻿民陣遊行無不反對通知書 警兩度舉黃旗警告

2017-03-27 列印
■警方至少兩次舉起黃旗。
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　　民間人權陣線（民陣）昨天連續第二日示威遊行，要求「自己政府自己揀　反對中共干預」。昨早九時半，逾百人遊行隊伍由灣仔修頓球場外出發，前往中環廣場，其間不斷高叫「我要真普選」、「撒銷八三一」等口號。由於遊行未有向警方申請不反對通知書，警方至少兩次舉起黃旗，警告示威者正參與非法集會，雙方多次發生推撞。

　　社民連、香港眾志、人民力量等多個政黨亦在灣仔會展外舉行集會，其間立法會選委梁國雄、劉小麗、朱凱廸等人一度以進場投票為由，試圖突破警方防線，一番擾攘後，警方同意讓各人進場。直至投票結束後，場外示威者仍未散去，其中人民力量轉往中聯辦外抗議選舉結果。另外，昨早有社民連成員爬上獅子山頭，再次掛起「我要真普選」直幡（圖）。
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