﻿曾太無失望：「似做完功課考完試」

曾俊華在特首選舉中落敗，選舉期間一直高調撐夫的曾太黃蓮華，昨離開投票會場時表示，不會對丈夫落選感到失望，「我哋好似做完功課考完試咁。」當曾俊華發表敗選宣言時，其兒子曾雕龍一度「眼濕濕」。



兒子雕龍一度「眼濕濕」



曾太及兒子一同身穿曾俊華競選團隊的白色風褸，昨早八時許陪同曾俊華到灣仔會展，一同迎接選舉結果。



當曾俊華宣佈敗選宣言時，曾太和兒子相伴在側，當曾俊華提及有很多港人支持自己時，其兒子一度「眼濕濕」，事後他被傳媒問到心情如何時，他指父親做得很成功，但失望一定會有。



曾太回應傳媒提問時指，對所有事情都順其自然，形容自己心情「好似做完功課考完試咁」。