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﻿嚴打非法改裝車 警發19「驗車令」

2017-03-27 列印
　　警方展開打擊非法改裝車輛行動，前晚於元朗發現多輛私家車疑曾被非法改裝。行動中，警方截查多輛私家車調查後，向十九輛私家車發出欠妥車輛報告，強行要其將車交往檢驗。

　　元朗警區巡邏隊聯同元朗警區交通部及新界北交通部人員，前晚八時至十時期間，進行聯合打擊非法改裝汽車行動，掩至元朗公園南路、公園北路及元龍街一帶，截查可疑車輛。行動中警員發現多輛私家車懷疑曾被非法改裝，以及違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。

　　事後警員共向十九輛私家車發出欠妥車輛報告，着車主將交車交相關部門檢驗。
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