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﻿亞洲基建每年八千億美元 茂波：入亞投行有新機遇

2017-03-27 列印
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　　亞洲基礎設施投資銀行早前公佈接納香港加入成為新成員，財政司司長陳茂波（見圖）昨發表網誌指，香港加入亞投行後，國際金融中心的平台和網絡，以及大量專業人才，將會有大展拳腳的新機遇。

　　正身在海南出席博鰲亞洲論壇年會的陳茂波昨發表網誌，談及香港獲接納加入亞投行成為新成員，指亞投行是推動基建發展的重要機構，為亞洲區內的基礎設施發展和互聯互通提供財政支持。他引述亞洲開發銀行的研究指，由現在至二○二○年期間，亞洲地區發展基建的資金需求每年高達八千億美元。香港加入後可更好地參與亞投行的基建項目，為本港國際金融中心的平台和網絡，以及不同範疇的專業人才，如金融、會計、法律、測量、建築、工程、管理等多個界別帶來新機遇。
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