﻿警查朗豪坊通天梯意外 兩技工涉礙司法公正被捕

旺角朗豪坊「通天梯」送行罕見意外，警方聯同機電署昨日返回現場調查事件是否涉及人為疏忽及失誤。警方昨凌晨拘捕兩名商場電梯維修公司男技術員，指他們涉嫌「妨礙司法公正」，疑有人曾在意外後，觸動扶手電梯的機件。



朗豪坊有兩條通天梯，其中通往四至八樓的通天梯，在前日下午約四時許，突然急停後隨即加速向後逆行。逾百名乘客登時驚呼尖叫，數十人失平衡急速下滑撞向後面的人，情況混亂。翻看閉路電視拍得意外一刻，看見扶手梯由急停至倒後下行加速歷時約十五秒，其褪後速度比旁邊下行扶手梯快數倍，乘客如「人肉瀑布」般，最後電梯底部變成人疊人，釀成十四女四男受傷。治療後昨日除兩名傷者留醫外，其餘全部出院。



昨晨八時許，朗豪坊如常開門，惟事發通天梯則被圍板封住，而八樓至十二樓通天梯亦暫停使用，顧客須使用升降機上落。電梯承辦商奧的斯派員到場，檢查其他扶手梯，其間一度拆下其他扶手電梯組查驗。有警員駐守在通天梯出入口。



全港15米長梯須特檢



下午十二時許，有「辣手神探」之稱的旺角警區刑事警司鍾志明，帶領數名探員聯同機電工程署人員到達朗豪坊，調查電梯意外是否涉及人為疏忽及失誤。警方進一步調查後，懷疑有人在電梯意外後，曾觸動扶手電梯的機件。昨日凌晨警方在旺角拘捕兩名年齡分別二十二及五十二歲的電梯維修公司男技術員，指他們涉嫌「妨礙司法公正」。兩人調查後已獲准保釋候查，由旺角警區刑事調查隊接手調查。機電署表示，為確保其他通天梯安全已要求全港電梯承辦商，一個月內為垂直高度超過十五米的長電梯，作特別檢查。如調查結果顯示有人違規，會依法處理。