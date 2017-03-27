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﻿新紮師兄警槍署內走火

2017-03-27 列印
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上水警署發生警槍走火意外！一名新紮師兄，前晚上班在警署入彈及退彈區替佩槍上子彈時突告走火，幸未有傷人。這是一年來第五宗警槍走火事件。

肇事警員年約二十餘歲，據知新入職不久，在學堂完成訓練後，首派駐上水警署駐守。現場為沙頭角道上水警署，前晚深夜十一時五十七分，該名新紮師兄上班後，到警署地下的入彈及退彈區準備替左輪佩槍上彈時，意外發射一響。上級接獲走火報告後封鎖現場調查。

　　鑑科人員到場蒐證，案件交由大埔警區重案組跟進。

　　此次為一年來第五宗警槍走火事件。對上一次走火則發生在去年十月十七日，衝鋒隊女警於旺角警署出更，領取雷明登散彈槍上膛時意外走火，幸無人受傷。
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