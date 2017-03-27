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日報新聞 > 港聞

﻿葡籍青年iSQUARE墮樓亡

2017-03-27 列印
■地下遺下一灘血跡。
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　　尖沙咀iSQUARE發生墮樓事件，一名外籍青年，光顧上址三十樓一家餐廳後，被發現在餐廳露台墮下，跌落大廈地下對開行人路重傷昏迷，送院搶救但不治，警方檢獲死者背囊，相信其墮樓原因無可疑。

　　死者THOMAS（二十一歲），葡萄牙籍，昨晚近十時，孭着背囊到尖沙咀彌敦道六十三號國際廣場iSQUARE，光顧三十樓一家餐廳，進餐後不久，將背囊留在椅上，然後走到餐廳露台，稍後被發現墮樓，跌落大廈地下對開彌敦道行人路邊，當場重傷昏迷，地上遺下血跡，途人見狀報警。

　　警方與救護員趕至，將傷者急送往伊利沙伯醫院搶救，但證實不治，警方在餐廳發現事主遺下背囊，在背囊內檢獲事主個人物品和證件，惟未有尋獲遺書，經調查後相信其墮樓原因無可疑，暫列「有人從高處墮下」案處理，正設法聯絡其家人，死者遺體舁送殮房。
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