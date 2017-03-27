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﻿行李藏伸縮警棍 出境外籍漢被捕

2017-03-27 列印
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　　一名外籍男，昨日在赤鱲角機場離境接受保安檢查時，保安人員發現其行李內有可疑物品，人員打開行李後，發現內藏有一支伸縮警棍（圖），遂報案交警員處理。警員事後將其拘捕帶署進一步調查。

　　被捕外籍男子三十五歲，經警員盤查後，昨日已落案控告他一項攜帶違禁物品罪，將於今日在西九龍裁判法院應訊。案發於昨上午十時許，該名外籍男子抵機場準備乘飛機往外地。當他離境前過保安檢查時，保安人員從X機發現其行李內有可疑物體，事後打開行李詳細檢驗，發現內藏有一支懷疑伸縮警棍，於是報案並將他及行李一併交警員調查。

　　警方呼籲旅客切勿攜帶任何違禁物品。任何人攜帶違禁物品抵達或離開香港，又或於香港過境，即屬違法。
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