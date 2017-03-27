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﻿非洲來客走私25公斤象牙品

2017-03-27 列印
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　　海關破獲走私瀕危物種案，一名男子乘飛機抵赤鱲角機場入境時，關員覺得其可疑截查後，在其攜帶的背包及特製背心中，共檢獲重約二十五公斤懷疑象牙製品（見圖），巿值約五十一萬四千元，遂將其拘捕及帶走調查。

　　赤鱲角機場海關人員，前日下午一名二十歲男乘客，從津巴布韋哈拉雷搭飛機，經阿拉伯聯合酋長國杜拜飛抵本港，當他入境進行清關期間，關員發現他形迹可疑，截停接受搜查。

   關員在他攜帶的背包及手提行李內一件特製背心，檢獲約二十五公斤懷疑象牙製品，市值約五十一萬四千元，遂將該名男子拘捕。

        海關發言人稱，根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁兩年。
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