﻿認清徵狀 早防鼻竇炎

適逢流感及鼻敏感高發季節，如屬過敏，症狀大多會自行痊瘉，較嚴重者在藥物控制下，也可在一周內改善，但如果症狀持續逾一周仍沒好轉，就要小心是否患上鼻竇炎。文：衞兒



耳鼻喉科專科醫生顧德政表示，如果持續出現流鼻水和鼻涕、鼻痕癢、打噴嚏等症狀，加上有帶膿的黃色鼻涕、鼻涕倒流及偏頭痛等情況，即有可能是由鼻竇炎引致。建議應求醫斷症，及早處理。不少患者都以為只是患上感冒或鼻敏感，待至鼻竇炎病況惡化至影響呼吸，甚或有嚴重頭痛時才求診，往往令治療難度大增。



積聚分泌可致病



鼻竇位於臉部內鼻腔附近，分為額竇、上頜竇、篩竇、蝶竇四部份。其功能為協助說話時產生共鳴，同時能調節鼻子吸入空氣的溫度和濕度，並過濾空氣中的雜質，改善吸入的空氣質素。由於鼻竇內有大量管道相通，因此鼻竇內的分泌物就會藉由這些管道流至鼻腔口及流出，但如鼻竇有炎症、感染或過敏情況，即會令管道出現阻塞，導致分泌物在內積聚，最終形成鼻竇炎。此外，即使只是單純的鼻敏感，但如長時間置之不理，也可影響整個鼻腔的健康，增加引致鼻竇炎的風險。因此遠離致敏原及減少出現鼻敏感症狀，也是防患鼻竇炎的方法之一。



逾三個月屬慢性



要分辨是患上感冒還是鼻竇炎，最簡單的方法是留意症狀持續的時間，如超過七至十天，加上有膿黃色鼻涕、前額頭痛、嗅覺失靈等，即有可能是疑似鼻竇炎，應立即求診進行檢查及治療。



症狀如能於一個月內康復，即為急性鼻竇炎，相反如超過三個月仍未痊瘉，即屬慢性鼻竇炎。治療鼻竇炎可按情況利用藥物或進行手術，有的以最輕微的使用抗過敏藥，如抗組織胺劑或抗生素等藥物，即可控制炎症及其他症狀，讓患處自行復原。不過，如果是由於鼻內長有瘜肉、鼻甲骨過度肥大或鼻中膈彎曲過度而引起的各種結構性阻塞，就有可能需要動手術，才可恢復鼻竇開口暢通。



小朋友易患上



小孩子是其中一個易患鼻竇炎的群組，這是由於牙根距離鼻竇很近，小孩子多數易有蛀牙，如蛀牙問題沒及時治理，因而造成牙根潰爛，即很易引致鼻竇受細菌感染而致病。其次兒童較常有挖鼻或將異物塞進鼻孔的習慣，這樣有可能令鼻竇受傷或被感染，從而較易形成單側鼻竇炎。另由於鼻竇一般需要待至二十歲後才完全發育完成，故這階段的鼻竇一般較易受感染。



要判別子女是否患上此症，可留意病童會否有黃色含膿的鼻水，或因鼻水倒流而影響睡眠質素。如果家長發現子女感冒逾一周仍未痊瘉，即需要多加留意。