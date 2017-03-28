﻿佔中三宗罪 三子等九人被捕

佔領中環結束近兩年多，搞手及參與者將面對檢控。警方昨日預約拘捕九名發起人和參與者，包括佔中發起人戴耀廷、陳健民和朱耀明，以及立會議員陳淑莊、邵家臻等。九人昨晚抵達灣仔警署接受預約拘捕。三名發起人被控「串謀公眾妨擾罪」、「煽惑公眾妨擾罪」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾罪」，每項控罪最高可判監七年。



警方昨晨先後致電九名佔中發起人或參與人士，通知他們有關預約拘捕事宜，被知會名單包括佔中發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明；立法會議員陳淑莊及邵家臻；前學聯常委鍾耀華及張秀賢；社民連副主席黃浩銘，以及前立法會議員李永達。三發起人被控普通法下的「串謀公眾妨擾罪」、「煽惑公眾妨擾罪」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾罪」。



昨晚約七時半，九人在近百名支持者的聲援下，到達灣仔警署報到。陳健民形容今次為政治檢控，不能影響爭取真普選的決心，即使入獄，他亦以佔領行動為榮。



陳淑莊、邵家臻等人被控「煽惑公眾妨擾罪」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾罪」，而李永達被控「煽惑他人煽惑公眾妨擾罪」。陳淑莊表示心情相當平靜，期望今次的拘捕是第一波、亦是唯一一波，不希望再有人被拘捕，又形容今次是特首梁振英拉候任特首林鄭月娥的後腿，因林鄭月娥強調要修補社會撕裂。



張秀賢表示，會勇敢面對刑責，相信歷史會判他無罪。昨晚十時各人獲准以六千至一萬元保釋外出，周四在東區裁判法院提堂。



刑事檢控專員楊家雄指出，由於案件進入司法階段，他不作任何補充，但強調刑事檢控科所有決定均是根據法例、證據及檢控守則，不受任何干涉。



律政司接受查詢時表示，檢控人員一直恪守《基本法》第六十三條下的憲制責任，以中立、專業和非政治化的態度處理所有檢控工作（包括涉及「佔領行動」的案件），不受任何干涉。



林鄭稱不會干預檢控



候任特首林鄭月娥表示，她事前並不知悉警方這次的預約拘捕行動。她強調，檢控工作由律政司獨立進行，她上任特首後亦不應干預，但她尊重法治，因這是香港核心價值。她續說，修補社會撕裂，不等如要在法治方面作出妥協，又稱不覺得自己被現屆政府「玩」。



律政司：無通知候任特首



律政司強調，不應將刑事檢控政治化，包括不應從政治角度揣測是次展開檢控涉佔中人士的時間。對有揣測今次行動是候任特首林鄭月娥的指示，律政司強調，這揣測毫無根據，更絕對與事實不符。律政司提刑事檢控時，不會先行知會行政部門，今次檢控行動亦沒有事先通知候任特首。



