﻿「公眾妨擾罪」最重判監七年

佔中三子和一批佔中參與者被控「公眾妨擾罪」，而不是「煽動、協助教唆他人非法集結罪」，兩條控罪有何差異？有大律師指出，前一控罪只要證明犯者行為對公眾造成傷害就有機會入罪，且可以判監，後一控罪則要舉證集結由犯者指示，較難成功起訴。



教唆非法集結較難起訴成功



陸偉雄表示，普通法下的「公眾妨擾罪」，主要指犯者有行為對公眾造成傷害，包括人身、健康、財產或安寧，或公眾行使的一般權利受到妨礙，一經定罪，最高刑罰為監禁七年，律政司有權決定控罪及在哪一級別法院審理。



至於「煽動、協助教唆他人非法集結罪」，控方要舉證集會是由被告人發動及指示，辯方可以挑戰是參與者從網上看到號召，非被告人召集，故較難成功起訴，加上此控罪與「公眾妨擾罪」一樣，定罪最高判囚七年，從成功檢控結果看，沒大分別。