﻿途人爭相合照讚好領導 林鄭落區謝票冀多聽民意

候任特首林鄭月娥當選第二天，即走入社區，先後到訪中環、荃灣、沙田、觀塘及黃埔等，答謝市民支持，沿途不少人與她握手祝賀她當選，有市民稱讚她是「好領導」、「靚女」，林太笑言：「我不是靚女呀」，然後與對方合照，亦有市民希望她為港人做事。林太總結行程指，政府需要更虛心、更開放地聽市民意見，希望日後「落區」不止一個月一次。



林鄭月娥昨日午飯時間先到中環，引來不少途人圍觀，有警員和政府新聞處人員隨行，但市民仍能走近，其間有女士稱呼林太為「靚女」，並舉起手機與她合照，林太笑言「我不是靚女呀」，隨即配合對方拍照。



她其後轉到荃灣，獲街坊市民歡迎，有女士與她握手，稱讚「你真是我們的好領導」，林太回應：「不要這樣說，我會盡力。」在沙田、觀塘及黃埔，有女支持者向她說「我最支持你」，她並和長者、兒童及輪椅人士交談和合照。



市民望堅守一國兩制



昨日行程中，有市民指自己並無選票「我哋無份投你票」，林太回應指「我會爭取你們的支持」，有市民亦希望為港人做事，堅守一國兩制，她說知道一國兩制很重要，亦有人在她附近大叫「我要真普選」口號。



林太昨於「落區」行程最後一站黃埔海濱會見傳媒，她指非常信任市民，認為市民有很大的智慧，政府如果施政要以民為本，是需要更虛心、更開放地聽市民意見。



她指，○四年起在政府不同崗位參與海濱工作，自己有個願望是將維港兩岸數十公里的海濱用地聯繫，造成一個延綿不絕的海濱長廊，希望未來五年可更進一步，即使未能全面落實，亦向夢想邁進。



組班人選派別非重要因素



此外，外界關注新政府的管治班子組合，林太昨天回應指，未來日子會很努力找合適人選，提及合適人選的要求包括有心、有力、有承擔、願意為港服務，與其理念相近，她稱人選所屬派別不是重要因素，她亦特別尋找女性加入團隊，不過最終能否找到，並非她個人所能控制。