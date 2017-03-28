﻿置地廣場深宵「思考」 莽漢毆警被捕

中環發生襲警事件！一對情侶昨凌晨於置地廣場一張被圍封的梳化上「思考」，保安員勸兩人離開遭拒報警。警方到場調查期間，兩人採取不合作態度，男方更毆傷一名警員（見圖），兩人隨即被警方拘捕，受傷警員則送院治理，其間更一度嘔吐。



現場為德輔道中置地廣場商場，昨凌晨近四時半，一對分別姓李（四十二歲）及姓顏（三十二歲）情侶，坐在上址一張用圍欄圍着的沙發上不願離開，保安經多番勸喻不果報警求助。



警方接報到場調查，要求兩人出示身份證，惟兩人拒絕，男方更揮拳毆傷一名便裝警員腹部，警員隨即以涉嫌阻差辦公拘捕兩人，男方同時涉嫌襲警；他被警員帶上警車時，一度胡言亂語，稱「我唔係搗亂，係思考，我希望幫香港思考所有問題！」受傷警員事後送院治理，其間一度嘔吐。