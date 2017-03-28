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﻿美股中段跌49點

2017-03-28 列印
　　美國股市本周首個交易日偏軟，杜指中段報二○五四七點，跌四十九點；納指則報五八三三點，升四點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點一三港元，升零點三八港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點五六港元，升零點三六港元。紐約期金中段報每盎司一千二百五十四點六美元，升六點一美元；紐約期油則報每桶四十七點六九美元，跌零點二八美元。
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