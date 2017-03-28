﻿中澳監視蒐證聯手搗破 六億元冰毒運雪梨 兩港男被捕

一個以港人為首的跨國販毒集團，將逾百公斤冰毒藏入經改裝的貨櫃夾層，以出口鐵架為名，沿海路運往澳洲雪梨，中國及澳洲一直監視蒐證，待貨櫃抵達始拘捕包括兩名港男在內五名疑犯，澳警同時起獲逾百公斤冰毒，總值高達六億港元。



東莞公安去年十二月接報，稱有毒販從粵東運送大批冰毒往東莞，於是於深圳海關緝私局成立專案組調查，不久得悉姓周港人和姓蘇內地人將冰毒收藏在東莞茶山鎮沖美村一市場內倉庫，準備運往境外，於是靜觀其變。



改裝貨櫃夾層藏毒



專案組發現，今年一月十四日，毒販將一個貨櫃運往香港改裝，三日後運返，之後將六十多包冰毒藏於貨櫃夾層，再運往深圳鹽田港，以出口鐵架為名，企圖運往澳洲雪梨，執法人員打開貨櫃發現毒品後，為將集團一網打盡，決定按兵不動，任由毒品在一月二十三隨貨櫃輪出境，並向澳洲警方提供情報。



冰毒飄洋過海後，中澳警方採取「火焰」專項行動，先後拘捕五人，其中澳警在上月二十四至二十七日採取行動，拘捕三名接貨疑犯，包括一名港男、一名澳洲人和一名斐濟人；廣東省公安廳禁毒局和廣東分署緝私局人員則於本月十二日，在東莞石龍拘捕姓周港男和姓蘇內地男子，查扣兩輛涉嫌運毒的汽車和八部手機。



澳洲警方當場查獲共重一百多公斤的冰毒，總值高達一億澳元(折合約六億港元)。據悉，冰毒在澳洲的價格，比在中港高達十倍，帶動跨國販毒活動，由前年十一月至今，廣東警方共偵辦三十多宗涉及澳洲的毒品案，澳洲警方則偵辦六十多宗案件，中澳共拘捕一百六十多名疑犯，起獲七千多公斤毒品和原料。案中被捕港人及疑犯，一旦被判罪成，將面臨終身監禁。