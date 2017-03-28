 Advertisement
  • 2017年3月28日 星期二
  • 22º
  • 72%
熱門： 林鄭月娥曾俊華朗豪坊吳綺莉腐肉風波

日報新聞 > 港聞

﻿200磅大野豬困鐵欄受傷

2017-03-28 列印
　　不時有野豬出沒的西區薄扶林，昨上午十時許，有途人發現一隻長約三呎，重逾二百磅大野豬，頭部被夾在美景徑近美景臺對開行人路的山坡鐵欄，頭部受傷流血報警。警員到場時，見野豬不停掙扎，恐其掙脫撞傷途人，故在現場監視及禁止途人走近，並通知消防及愛護動物協會人員到場協助。但有關人員到場前，野豬已自行掙脫，並負傷逃回山上，失去蹤影，地上遺下受傷野豬一大攤血跡。愛協及消防員在場搜索一會不見野豬再出沒後，收隊離去。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd