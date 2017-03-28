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﻿東廊八車串撞四人傷

2017-03-28 列印
■東區走廊昨晨發生多車相撞交通意外。
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　　筲箕灣對開東區走廊昨晨發生八車相撞交通意外，一輛垃圾車疑因車速過快失控，撞向前面一輛的士後，導致八車首尾相撞。意外中共有四名男女受傷，幸全部傷勢無性命危險，報警後獲送院。警方調查後，垃圾車司機涉嫌危險駕駛被捕。

　　意外涉及的八輛車包括一輛垃圾車、一輛的士及六輛私家車。昨凌晨八時許，五十四歲姓陳男子，駕駛一輛垃圾車沿東區走廊西行，當駛至近太安街橋面時失控，越線撞向前面最右線一輛載客的士，導致八車首尾相撞。意外中的士被撞至車頭掉轉橫亘路上，五十六歲姓郭司機及四十四歲姓趙女乘客輕傷，其中女乘客一度被困，報警後由消防員救出。垃圾車司機及一私家車女乘客亦受傷，全部傷者獲送院。調查後垃圾車司機涉嫌危險駕駛被警方拘捕。
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