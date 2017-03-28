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﻿多謝支持！「頭條Jetso」App 隨機送嘉頓 「朱古力脆米威化」

2017-03-28 列印
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        「頭條Jetso」App除咗有獎遊戲外，成日都有高質素或極罕獎品；為答謝各位Jetso App友嘅支持，「頭條Jetso」App而家隨機送出嘉頓「朱古力脆米威化」免費換領券，仲一次過換四盒O添！呢款嘉頓「朱古力脆米威化」百分百由意大利製造，幼滑香醇嘅意大利朱古力，混合由原粒脆米製成嘅鬆脆外層，內層嘅牛奶忌廉夾心威化遇上香滑忌廉與細緻嘅朱古力，營造出層次豐富嘅味覺享受，真係食到停唔到口！而且每盒仲有四件獨立包裝，當下午茶食仲可以請埋隔離個同事食O添！「頭條Jetso」App咁多着數禮品，大家記得時時去開App睇下，禮物籃內分分鐘有更多隨機意外驚喜！

        另外，嘉頓四月中仲會推出新產品「黑朱古力忌廉威化」，呢款有椰絲嘅新口感威化，真令人期待！大家記住到時又開「頭條Jetso」App睇下，隨時有開心驚喜！



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