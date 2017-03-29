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﻿爭取擴建上馬 迪園送五萬門票

2017-03-29 列印
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        香港迪士尼樂園一百零九億元的擴建計劃遭立會議員質疑，為了爭取本周六通過財委會，迪士尼昨日宣佈增加注資三點五億元至五十四億元，與港府平均承擔有關注資。迪士尼又承諾在未來一年以抽獎形式，送五萬張入場券予本港居民。
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