﻿三台還牌 行會拍板港台跟隊 數碼聲音廣播 壽終正寢

三家商營數碼電台先後在前年和去年向政府交還牌照，本地數碼聲音廣播進入寒冬。行政會議參考檢討報告後，決定停止數碼聲音廣播，預計將於六個月內終止香港電台提供的五條頻道服務，而為推動數碼廣播而投資的六千萬元將化為烏有，亦標誌數碼廣播壽終正寢。



數碼聲音廣播是曾蔭權政府推出的廣播政策。一一年政府批出牌照予三家商營機構，包括新城、鳳凰優悅及雄濤廣播（後改名為香港數碼廣播有限公司），為期十二年；同時指示港台提供數碼聲音廣播。不過，三家商營持牌機構先後於一五年及去年向政府交還牌照。



政府向立法會提交文件，指港台每年最少為其數碼廣播器材和設施等承擔三百七十萬元，加上每年耗資約六百萬元製作數碼聲音廣播節目。另外，為進一步改善傳輸覆蓋範圍，亦要加建兩個補點發射站，預計開支達四百萬元。



港台「獨唱」研半年內終止



文件指，數碼收音機累計銷售量僅三萬六千部，整體收聽率並不令人鼓舞，認為由港台繼續單獨提供數碼聲音廣播服務並不合理，因此決定停止數碼聲音廣播，將於六個月內或切實可行時限內，終止港台有關服務。



隨着政府打算停止數碼聲音廣播，過去投放的資源逾六千三百萬元，包括斥資九百萬元興建發射站、四千六百萬元在十一條隧道安裝轉播系統、八百五十萬元宣傳推廣等開支，將化為烏有。



其實，外國數碼聲音廣播發展前景不一，挪威及英國發展得算是成功，挪威甚至在今年起分階段終止FM廣播；但芬蘭和新加坡則一直未成氣候，已分別於○五年及一二年終止服務。



中大學者：應留弱勢社群頻道



香港電台回應指，將會盡早終止香港電台提供的數碼聲音廣播服務，並重新整合現時數碼電台頻道的節目，納入模擬的電台頻道。



中大新聞與傳播學院院長馮應謙認為，數碼聲音廣播服務終止，是與發展時間不合時有關。他說，現時互聯網發達，數碼聲音廣播須與很多網上頻道競爭，政府倉促推行數碼聲音廣播，令商營及公營廣播機構難以維持成本，現階段無可能再推出數碼聲音廣播服務。他建議政府可以考慮開放更多AM/FM頻道給香港電台。



馮應謙又認為，港台現於數碼聲音廣播頻道，提供不少關懷弱勢社群的節目，擔心此舉會令聽眾少了選擇，希望港台能增撥多一至兩條頻道，以滿足聽眾的需求。



數碼廣播公司（DBC）創辦人鄭經翰（大班）表示，數碼廣播的死因，是自己原有份開辦的DBC「俾人踢走咗」，獲發牌的三家經營者又hea做，沒有高質素的節目，又怎可以吸引聽眾；加上政府沒有效法外國停止FM廣播，不能推動聽眾轉聽數碼廣播。



