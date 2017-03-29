﻿冀最少三女性任司局長 林鄭：非常欣賞鄭若驊

候任特首林鄭月娥籌組管治團隊工作，續受關注。她透露除自己外，希望下屆政府最少有三名女性擔當司局長，她未正面回應各個傳聞人選，但形容個人非常欣賞資深大律師鄭若驊，又指其競選辦主任陳智思有條件擔任重要公職。



林鄭昨早於電台節目表示，第三屆特區政府有四位女局長，是最多女性的一屆，希望下屆政府管治團隊中的女性人數不少於這個數字，即除自己外，應最少有三名女性司局長。



近日有傳香港國際仲裁中心主席、資深大律師鄭若驊是下任律政司司長熱門人選，林太指鄭若驊本身亦是工程師，曾代表政府處理多宗與工程有關的司法覆核，形容非常欣賞和佩服對方，但強調組班有多方面考慮，而律政司司長須堅守法治、勇於承擔。



陳智思拒全職加入政府



林太談及其競選辦主任、素有「公職王」之稱的陳智思，指對方是很資深的行會成員，曾任立法會議員，又參與多個諮詢委員會，客觀評估是很有條件擔任重要公職，可惜他已表明不會考慮全職受薪加入政府。



陳智思被問及會否出任行政會議召集人，他稱無與林太認真討論班底問題，如林太邀請他會考慮，只要時間可兼顧工作及家庭，樂意協助政府和林太，並重申不考慮全職問責官員職位。



至於財經官員，林太指財政司司長、財庫局局長和商經局局長均負責處理財經事務，即使換人亦只佔三人，否認將會「大換血」，又指財政司司長較易由非政府人士出任，但在理財哲學須與她看法一致。



另外，她重申屬於香港內部、高度自治而須獲立法會批准和支持的事務，應由港府團隊及公務員負責，不需要中聯辦操心，認為一國兩制很重要，必須堅守。