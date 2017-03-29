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﻿林鄭冀擱置五月TSA 梁振英︰七月一日之後的事

2017-03-29 列印
　　候任特首林鄭娥競選時承諾擱置小三TSA，她昨天希望與現屆政府商討擱置在今年五月舉行的小三TSA，但特首梁振英指即使取消，「都會是七月一日之後的事」，意味今年五月將全面復考小三TSA。

　　林鄭昨早接受電台訪問，指會與現屆政府商討擱置今年小三TSA。約半小時後，梁振英在行政會議前被記者問及會否配合林太時，他相信即使取消（TSA），「都會是七月一日之後的事」。林太其後回應，如現屆政府認為難以擱置小三TSA，必須尊重，不認為梁振英要她難堪。

　　家長聯盟發言人何美儀昨指，不理解現屆政府堅持復考TSA的原因，期望林太向現屆教育局長等官員了解問題所在。

  立法會教育事務委員會前主席、全國政協委員林大輝發表聲明，促請梁振英配合林鄭，落實擱置今年的小三TSA。
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