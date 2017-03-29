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﻿湯家驊指時間屬不幸 梁家傑批政治考量

2017-03-29 列印
■梁家傑（左）認為警方決定有政治考量，羅冠聰就質疑是否需要用上公眾妨擾罪名。
■湯家驊指今次檢控在時間上屬不幸。
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　　九名曾參與佔領行動的人士日前被起訴，民主思路召集人湯家驊形容，案件的檢控時間屬不幸，認為時機選擇上缺乏敏感性。香港眾志議員羅冠聰質疑，是否需要以公眾妨擾罪名將各人入罪。

　　湯家驊昨於電台節目表示，今次檢控時間屬不幸，提出是否可在選舉初期或選舉後的一至兩星期才進行。他又指，提出檢控是法律的要求，檢控不應受任何政治干預，不認為律政司會因為特首選舉而不作檢控。

　　羅冠聰於另一電台節目指，當日他衝入公民廣場亦只是以非法集結的罪名被檢控，質疑是否需要用上公眾妨擾罪名，將有關人士入罪。公民黨主席梁家傑則指，警方於特首選舉翌日作出拘捕行動有政治考量，他傾向相信候任特首林鄭月娥事前並不知情，或者是知道但無法控制。
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