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﻿美股中段升94點

2017-03-29 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二○六四五點，升九十四點；納指則報五八五九點，升十九點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點八二港元，升零點五二港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點三八港元，跌零點四二港元。紐約期金中段報每盎司一千二百五十七點三美元，跌一點五美元。
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