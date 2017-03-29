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日報新聞 > 港聞

﻿報攤將接受電子錢包付款

2017-03-29 列印
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　　電子支付日趨普及，全港報販大聯盟昨宣佈鼓勵報攤採用TNG電子付款平台，顧客只需用手機掃描報攤的「二維碼」（QR code），便可以TNG電子錢包付款。報販希望引入新增銷售方式，提高競爭力。

　　全港報販大聯盟主席廖社青表示，目前中區已有超過三十個報販願意採用TNG電子錢包，昨日已有七至八個報攤率先安裝二維碼啟用，預計四月底可擴展至全港十八區逾一百個報攤。

  他又指，報攤因法例所限，除出售報紙雜誌外，只能出售十二種物品，而現時社會流行電子科技，報攤亦要順應潮流，希望透過新增銷售方式，提高競爭力。

　　TNG行政總裁指，平台不會向報販收取任何服務費，報販只需一部手機便可使用服務。他指TNG現有逾四十萬用戶，相信報販加入後能令電子支付在港更普及。
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