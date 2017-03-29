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﻿港龍客機冒煙折返港機場

2017-03-29 列印
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　　國泰港龍一班原定由本港飛往杭州的KA622客機，於昨晚八時二十二分起飛，惟約五十分鐘後，客機機艙冒煙，須折返香港國際機場，於晚上九時四十一分安全著陸。消防接報後大為緊張，出動大批消防車及救護車到場戒備（見圖）。消息指，肇事客機型號為A333空中巴士，載有二百三十一名乘客。
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