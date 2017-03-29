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﻿港府放寬巴西「禁肉令」

2017-03-29 列印
  港府放寬對巴西的「禁肉令」！巴西爆出「黑心肉」醜聞，港府上周二急發「禁肉令」，禁止所有巴西肉進口，三日後加碼回收巴西正被調查的二十一間廠房生產的肉類。及至昨日，港府宣布將「禁肉令」範圍收窄至巴西正被調查的二十一間廠房。

  食安中心解釋巴西當局對其簽發國際衞生證書的程序作出嚴格把關，顯示該制度的可信性。巴西當局亦表示會繼續就該制度進行恆常審核，確保其運作良好。

  食安中心又指，自上周二起，中心在入口和零售層面抽取六十六個樣本作肉類腐壞及其他食物安全指標檢測，結果全部合格。
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