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﻿港珠澳橋 塌台慘劇 一死一失蹤

2017-03-30 列印
        昨天是南亞裔地盤工人的黑暗日子。港珠澳大橋一個懸掛式的工作台的帆布索帶突然斷裂，五名南亞工人飛墮下海，一人被救起後死亡（見圖），一人斷腳，一人胸部重創，一人自行游上岸，一人仍然失蹤。港珠澳大橋施工六年，發生多宗工業意外，至昨天一共造成九名工人死亡。
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