﻿港珠澳橋意外 一死三傷一失蹤 奪命工作台 斷索劈腳鑿胸

港珠澳大橋發生嚴重工業意外，造成一死三傷一失蹤。位於大橋下的一個懸掛式工作台的帆布索帶突然斷裂，三名在工作台的南亞裔工人隨工作台飛墮入海，帆布索帶同時飛彈橋面，抽擊另外兩名南亞裔工人，令兩人跌入海中。水警、消防及飛行服務隊展開海空搜索，救起三人，一名工作台上工人送院後證實死亡，一人斷腳，一人胸部重創，另一人自行游上岸，尚有一人失蹤。



奪命工業意外現場位於港珠澳大橋一段海上高架橋，近大嶼山大澳對開機場南環路的粵港分界。昨午三時許，工人拆卸一個橋底下的臨時工作台，該工作台離海面三米餘。建造業總工會理事長周聯僑表示，初步了解，出事工作台類似吊船，當時工作台上有三名工人，各人均繫上安全帶；吊着工作台的帆布索帶突然斷裂，在空中抽動，先擊中橋面兩名工人，一人當場腳斷，另一人胸口重創，雙雙墮海，被救起後傷勢嚴重。



安全帶緊扣 扯工人落海



三名在工作台的工人被安全帶拉扯，全部隨工作台直插入海，一人自行游上岸，餘下兩人失去蹤影。飛行服務隊直升機奉召到場搜索，消防蛙人昨晚約七時撈起一名二十二歲的失蹤工人，由消防快艇送上岸，急送醫院，但已返魂乏術；消防及水警晚上仍搜索另一名失蹤工人。



路政署關注事件，就有工人墮海失蹤感到難過，正全力配合搜救及調查工作。路政署指示承建商聯絡工人家屬，提供所需協助。勞工處指，接報後即時派員到現場，正調查意外肇因。路政署又表示，出事地盤正興建一條三線雙程高架橋，連接香港邊界的港珠澳大橋主橋及機場島的觀景山，工程合約總承建商是寶嘉—中國港灣—威勝利聯營。據悉，該段工程二○一二年五月動工，預計今年年底竣工，造價一百二十九億港元。



立會議員郭家麒去信路政署要求有關大橋承建商停工，直至勞工處和路政署完成調查並向立法會報告為止。過去六年，港珠澳大橋共發生八宗工作事故，造成八名工人喪生。



過去六年八喪命



原定年底完工的港珠澳大橋，一一年動工至今爭議不斷，除超支逾一百四十億元、工程延誤外，近日被揭機場島連接路工地海堤發生崩塌，口岸人工島設施更有鋼筒漂移，影響屯門至赤鱲角連接路的工程，恐令工程延遲至二○二○年完成。有關路段承建商亦可能向政府索償。