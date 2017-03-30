﻿機電署指罕見「雙重失誤」 通天梯三驅動鏈斷裂制動器失靈

旺角朗豪坊長電梯突然逆行導致人疊人事故，十八人受傷，全城關注電梯安全。機電工程署披露初步調查結果，指長電梯一條三排合金驅動鏈同時截斷，制動器又失靈，不能煞停電梯，造成「雙重失誤」，情況罕見。電梯業總工會指出，不少維修公司人手不足，不能每次檢查電梯所有部件，有時只能目測。



機電工程署助理署長彭耀雄表示，初步檢查發現，肇事電梯一條三排合金驅動鏈截斷，加上不明原因，導致制動器失效，電梯由上向後退時，未能被煞停。他形容事故「雙重失誤」，情況罕見，署方將化驗電梯部件，二、三個月後會有結果。他指，電梯從外國進口，質素附合國際標準，電梯設計並無問題。



朗豪坊電梯事故前兩天曾被檢查，彭耀雄表示，全港共有六十五台超過十五米長的電梯，一般兩星期至一個月由註冊技工檢查一次，每半年由註冊工程師作全面檢查，機電署會進行突擊檢查。



人手不足 檢查或只目測



香港電梯業總工會理事長謝景華表示，檢查人員並非每次都能檢查電梯部件，也未必會檢查驅動鏈。他舉例，有時維修機構只派出一名人員，檢查時間半小時至一小時，資源人力不足下，只能目視看到驅動機件仍存便算完成。他稱春天潮濕易使電梯組件生鏽，檢查人員會把鏽蝕清除，未曾因鏽蝕而導致電梯發生意外。



不鼓勵「左行右企」



現時不少商場鼓勵公眾乘電梯時「左行右企」，謝景華呼籲不應「左行右企」，因長遠會令電梯行動不穩定。彭耀雄亦指，在電梯上步行難以扶穩電梯扶手，市民可兩邊都企，不應一邊行一邊企。



機電署要求承辦商檢查全港同類電梯，電梯保養承辦商奧的斯發聲明指，預計未來三日將完成檢查奧的斯在港所有逾十五米的電梯，至於兩名技師是在署方要求下協助調查機件故障的原因，全程在署方監督下進行。