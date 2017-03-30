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﻿石籬扶手梯突又煞停 兩長者跌傷

2017-03-30 列印
■石籬邨一扶手梯突然停下，兩名長者失平衡跌傷。
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　　扶手電梯事故接踵發生，葵涌石籬邨商場其中一條上行扶手電梯昨日運作期間急停，兩名男女長者當場失重心跌倒，幸後面有其他乘客扶持，僅擦損手腳，未致滾落樓梯重傷。

　　現場為石籬邨一期商場街市一條地下往一樓的上行扶手電梯。昨晨十時許，兩名男女長者搭扶手電梯由地面登一樓期間，途中電梯不知何故突然急停，該兩長者未及防避，當場失平衡跌倒。幸事主身後有兩名年輕女子，她們見狀即急步上前扶着兩長者，才不致滾落樓梯，只是手腳擦損。街坊見狀報警召救護員到場，為兩傷者包紮後送院，治療後無大礙。商場職員事後將肇事扶手電梯圍封暫停使用，並通知電梯承辦商派人調查及維修。葵青區區議員林紹輝指，上址扶手電梯較多人使用，以往亦曾發生長者跌倒受傷意外。
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