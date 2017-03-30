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日報新聞 > 港聞

﻿張建宗冀繼續服務市民

2017-03-30 列印
　　候任特首林鄭月娥正積極籌組班子，現屆政府問責官員去留備受關注。政務司司長張建宗明言，希望能繼續服務市民，又指自己願意出任任何崗位包括局長，但拒絕回應有否被林鄭邀請入閣。

　　多位官員昨出席立法會大會時，被傳媒追問去留問題。其中張建宗回應稱，自己絕對願意服務市民，「有機會一定會留在政府，咩崗位都會做。」被問到林鄭有否邀請他組班時，他未有正面回應，僅說組班不是短時間內可以做到，希望外界能讓林鄭有空間處理，自己則會在適當時間公佈去留。

　　其他局長被問及去留問題時，保安局局長黎棟國表示「未有看法」；環境局局長黃錦星則稱「遲啲再答」；財經事務及庫務局局長陳家強亦不願評論會否留任。

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