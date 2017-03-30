﻿33跨黨派議員聯署 促擱置小三BCA

政府堅決在今年五月推行被指是「TSA改良版」的BCA，三十三名跨黨派立法會議員昨聯署要求政府擱置小三BCA，或容許學校及家長自行選擇是否參加。有議員表明，若當局不讓步，將呼籲家長罷考。



參與聯署的議員包括二十八名民主派議員，及五名來自新民黨及經民聯的建制派議員，自由黨、民建聯及工聯會則沒有參與聯署。聯署信指，社會擔心有關評估會帶來不必要操練，影響正常的小學課程及教學，故要求當局擱置，或讓學校、家長自行選擇是否參與，並希望約見政務司司長張建宗及教育局局長吳克儉表達訴求。



教育界議員葉建源形容，今次跨黨派合作非常罕有，又指候任特首林鄭月娥已表明希望擱置小三BCA，再深入研究相關問題，認為現屆政府應審視是否仍要推行。民主黨許智峯則明言，若教育局不讓步，將呼籲家長罷考。