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﻿59.6卡「粉紅之星」 拍賣料值4.7億

2017-03-30 列印
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　　香港蘇富比將於下月四日拍賣一枚五十九點六卡鑽石「粉紅之星」，估價達四億六千八百萬港元，預料拍賣成交價將刷新世界紀錄。

　　香港蘇富比下月四日在會議展覽中心舉行「瑰麗珠寶及翡翠首飾」春拍，其中最受矚目是一枚名為「粉紅之星」的五十九點六卡橢圓形內部無瑕鮮彩粉紅鑽，估價逾六千萬美元，即約四億六千八百萬港元。該粉鑽原石重一百三十二點五卡，開採地在南非，經兩年打磨及切割而成。香港蘇富比亞洲區副董事朱愷雅預料，拍賣成交價將刷新世界紀錄。
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