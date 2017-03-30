﻿為港情侶拍照 蘇婦藉fb成功尋人

近日在facebook流傳一名蘇格蘭女士Eve Graham的「尋人啟示」，她早前在英國「倫敦眼」摩天輪上，為其上方車廂內一對陌生情侶拍下照片，但其後雙方因人群擁擠而失散。Eve遂將相片貼上fb尋人，最終成功找回這對香港情侶。



Eve上周五在fb上載兩張相片，指這對情侶在她上方的車廂中向她展示拍攝和「V」字手勢，遂為二人拍下照片，呼籲朋友分享帖子，希望能尋回情侶。Eve的帖子得到八百多個轉發，結果昨天主角終於現身，原來是一對來自香港的情侶，他們留言感謝Eve，表示事件令人驚喜，又大讚Eve窩心。



Eve也說不能相信真的能找到他們，讚歎fb的力量！