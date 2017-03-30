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﻿美股中段跌49點

2017-03-30 列印
　　美國周三股市個別發展，杜指中段報二○六五一點，跌四十九點；納指則報五八八七點，升十二點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點三八港元，跌零點一七港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點九港元，跌零點五港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百五十五點五美元，跌三點三美元；紐約期油則報每桶四十九點三二美元，升零點九五美元。
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