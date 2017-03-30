﻿入境處反黑工行動拘32人

入境處聯同警方及勞工處，一連三日展開反黑工行動，掩至全港多個地點搜查，拘捕三十二名非法勞工及僱主（見圖）。人員正調查被捕人士有否組織從幕後操控，並提醒僱主招聘時，應檢查清楚受僱人士的資料，以免誤墮法網。



入境處由本周一開始，連續三日進行反黑工行動，人員聯同警務處及勞工處進行代號「曙光」及「冠軍」行動，依據線報掩至位於北角、銅鑼灣、旺角、馬鞍山和元朗的食肆及貨倉，共拘捕十八男七女（二十四至六十六歲），主要來自內地、印度、巴基斯坦及越南等地，被捕黑工分別有持「行街紙」及非法入境者，部份被捕者更使用及管有懷疑偽造香港身份證。行動中亦拘捕五男二女（三十一至四十六歲）僱主。調查人員指，非法勞工的日薪約為二百至四百元不等，較市場價低，呼籲僱主勿以身試法，現正調查被捕人士背後有否組織操控。