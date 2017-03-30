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﻿天眼直擊口罩賊潛古廟撬夾萬

2017-03-30 列印
　　石硤尾一間古廟昨日被賊人潛入爆竊，賊人持爆竊工具剪斷大閘潛入爆竊，但無法撬開香油錢箱內夾萬，事敗逃去。昨晨七時許，古廟姓鄭女負責人返回棠蔭街十七號福德古廟時，發現鐵閘被撬開，查看後發現放在地上的一個香油箱鎖頭被撬毀，幸好箱內夾萬仍在，懷疑發生爆竊案報警。警員到場調查，遂翻查閉路電視，見一名穿藍色連帽上衣及戴口罩賊人，用鐵鉗撬閘潛入廟內犯案，賊人其後未有撬開夾萬，逗留約半小後事敗逃去，古廟未有損失。負責人稱，今年一月八日古廟亦曾遭竊賊企圖爆竊，幸亦無損失。
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