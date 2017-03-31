﻿鎅刀色魔網上狩獵 16歲女生應約受辱

十六歲女中學生不知世途險惡，網上交友，竟輕信認識不久的男網友，昨日往沙田男網友的住所應約，送羊入虎口，遭對方持刀指嚇非禮；女生反抗，奪門逃走，色狼持刀尾隨追至平台，雙方激烈糾纏，幸保安員見狀即時報警。女事主逃出魔爪，但糾纏中頸部遭刀割輕傷，獲送院治療。警員其後拘捕一名男子。



女事主年僅十六歲，在一所中學就讀。被捕色魔姓袁（二十四歲），報稱運輸工人有盜竊案底。消息稱，女事主在網上認識一名姓袁男子不久後，雙方經多次網談，女事主被男方邀約到其禾輋邨泰和樓家中相見。



少女獨赴「狼穴」 遭刀脅非禮



昨晨十時許，女中學生不以為意，身穿校服裙到泰和樓應約，當她進入單位後，有人露出狼相，持一把利刀指嚇女事主，並向她上下其手非禮。當淫狼欲進一步行動時，事主反抗掙脫，奪門逃出單位，直奔落樓；對方持刀尾隨，追至平台，截擊女事主，雙方發生糾纏。此時，大廈一名女保安員見女事主與男子糾纏，一度以為情侶爭執，恐有意外發生，即時報警。警員接報到場，色魔逃去。警方詢問女事主，驚悉她被人非禮，立即通知其他巡邏警員兜截可疑人，並將糾纏時頸及雙手被刀割輕傷女事主送院。



警員搜捕約三個小時後，在泰和樓地下公園發現一名穿黑色連帽上衣、淺色褲及藍色波鞋男子，與色魔衣着相似，上前將其截查後將其拘捕，並戴頭套押返警署進一步調查。案件暫列非法禁錮。



事主逃出屋外 二人平台糾纏



類似女學生與初相識網友約會險遭侵犯的事件，過去曾經發生。今年一月，一名十八歲女生，透過手機交友程式「Tinder」認識一名南亞裔男子，事後相約在九龍塘歌和老街公園見面期間，女生遭對方強行拉至附近一後巷強姦；女生不甘受辱奮力反抗，以及大聲呼救，男子倉皇下逃去無蹤。女生返回寓所企圖自殺，向友人哭訴受辱並報警。去年十二月，一名二十六歲女子與網上認識同齡男網友，在屯門一單位會面時遭強姦及禁錮，女事主其後趁機逃脫。警方調查後在北角拘捕涉案男子。