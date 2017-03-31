﻿新居屋派12萬申請表 市民：遞表抽咗先算

房委會新一期居屋彩虹彩興苑、梅窩銀蔚苑和銀河苑，成為市民搶上車的目標，過去逾一周一共派出十二萬份申請表，昨天開始接受申請。有市民不介意位置偏遠的梅窩居屋，亦有市民表示：「抽六合彩中四個字都易過居屋。」



新一期居屋彩虹彩興苑、梅窩銀蔚苑及銀河苑合共提供二千零五十七個單位，售價由一百三十九萬至三百八十四萬元，昨天接受申請，至下月十二日截止。早前房委會一共派出十二萬分申請表格，反應熱烈，是一四年第一共復售居屋共派出十四萬份申請表之後，另一次熱潮。昨天為第一日收表，有市民一早到樂富房委會居屋銷售中心遞交，當中不乏父母替子女遞表及趕上車的年輕人。



九十後梁先生表示，自己還未投身社會工作，但「抽咗先算」，之前抽了三次都不中，若抽中會問家人借錢置業。他表示，不介意梅窩居屋，預計未來五至十年樓市都不會跌，「趁早買好啲」。



不介意梅窩遠



一家八口住於天水圍一個八百呎單位的吳太，昨日幫三個兒子遞交申請表，因為之前未成功抽中，唯有再抽。她坦言：「抽六合彩中四個字都易過居屋」。她指，現時居住環境擠逼，需要居屋，今次來碰運氣。



現年二十六歲的楊先生表示，在機場工作，不介意住在梅窩，比現時住元朗劏房較好。他指，平時很節儉，放假在家「睇波」，很少去旅行，希望多儲錢盡早買樓，即使將來銀行加息後，月供連利息約七千元都能負擔。



另一名申請者三十歲李先生表示，「個個都想要彩虹，十五分鐘就可以返到工」。他指，平時盡量節約開支，一年才去一次旅行，偶爾出席朋友聚會，現儲蓄達三十萬元，不過若抽中仍要向家人借錢。