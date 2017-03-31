﻿被捕15人申檢控擱置被駁回

律政司控告議員助理鄭錦滿及侍應歐煜鈞等十七人刑事藐視法庭，指他們於一四年十一月佔旺期間涉違反禁制令，惟目前只有鄭、歐兩人承認責任，其餘十五人早前指律政司濫用程序，但已被法官駁回。案件排期於一八年五月十五日開審。



該十五人去年四月提出，律政司在事發逾十一個月後才提出訴訟，遠超六個月的刑事檢控限期，認為律政司濫用程序，故申請擱置有關傳票許可。



惟法官認為律政司有權決定控告各人的方式，因此駁回被告申請。



此外，包括香港眾志秘書長黃之鋒及學聯前秘書長岑敖暉在內的二十人，也被指在旺角彌敦道清場期間違反法庭命令，被律政司控告藐視法庭罪，他們的案件排期於今年七月三十日開審，預計審期四十五日。