﻿消防蛙人濁水尋獲 尼裔工人隨工作台葬海底

港珠澳大橋奪命工業意外中，警方、消防及直升機昨日繼續搜尋墮海失蹤一名四十一歲尼日利亞裔工人，至晚上七時許傳出消息，指蛙人已在海底尋獲失蹤者屍體。香港建造業總工會理事長周聯僑表示：「（我）唔想用香港工人生命，換取香港的繁榮。」他希望勞工處能將高空吊船工作規定，安全帶要扣於獨立工作平台位置指引，引入海事工程中。



前日港珠澳大橋發生一死三傷一失蹤奪命工業意外後，隨工作台一併墮海的四十一歲尼日尼亞裔工人Onwuka，至昨晚七時尋獲。據悉，他與一名本港女子結婚居港多年，育有一名九歲女兒。意外後其妻子四出向友人打探丈夫安危。



警方、消防及飛行服務隊直升機昨日繼續在肇事現場一帶海面搜索墮海失蹤的Onwuka。



消防蛙人多次落海搜索。據悉，出事現場水流湍急，水底能見度低，蛙人一度暫停搜索。



消防蛙人待水底情況轉佳再落水，至昨晚七時許，終於在水底發現疑失蹤的Onwuka。Onwuka撈上水面時已無生命跡象。



意外中獲救的其中一名輕傷二十歲尼泊爾工人，昨日在醫院憶述稱，他墮海後立即解開救生扣拼命游上岸，最終獲救。他希望失蹤工友能奇跡生還。



另外兩名腳部骨折及胸口受傷三十一歲巴基斯坦男子及四十九歲胸部受傷工人，目前情況嚴重。二十二歲死者家人及親友昨到殮房認屍，各人顯得傷心。



工會：唔想人命換繁榮



香港建造業總工會理事長周聯僑說，港珠澳大橋的首宗致命意外與今次情況類似，批評政府未有吸取教訓更新指引，要求將高空吊船工作的指引，引入海事工程，規定安全帶要扣在獨立於工作平台的位置，例如掛在橋身上，避免再發生類似意外。他表示：「（我）唔想用香港工人生命，換取香港的繁榮。」