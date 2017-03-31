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﻿36議員促擱置BCA　吳克儉：讓教育回歸教育

2017-03-31 列印
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　　三十六名跨黨派立法會議員聯署，要求政府擱置今年五月的小三BCA（改良版TSA），或容許學校與家長自由選擇參與。教育局長吳克儉（見圖）指專業教育不應因政治變化開倒車，稱BCA正順利進行，有五百間小學準備參與。

　　再有三名建制派議員謝偉俊、潘兆平及吳永嘉加入聯署，要求政府擱置今年五月的小三BCA，令聯署議員人數增加至三十六人。教育界葉建源表示，若政府一意孤行，教協將協助家長罷考，但強調希望透過對話解決問題。

　　吳克儉表示，冀社會勿將BCA與操練混為一談，希望教育回歸教育，他指BCA正順利進行，有五百間小學正準備參與。候任特首林鄭月娥表示，所有特首選舉候選人均提出撤銷小三TSA，若現屆政府基於他們的考慮，需要繼續，她尊重其決定。
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