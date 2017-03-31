﻿手機內存113張裙底照 中大碩士生偷拍判感化

在中大攻讀針灸碩士課程的已婚物理治療師陸沛泉，被控於去年十一月二十三日，在中大國際學術園書局內，以連拍模式偷拍過百張同於中大攻讀碩士課程的二十六歲小學女教師裙底照，後遭女教師當場揭發並報警。物理治療師早前承認一項有犯罪意圖而取用電腦罪，辯方求情指他因壓力大才犯案，最終被判感化一年。本報記者



辯方稱，三十二歲的被告陸沛泉育有一名三歲兒子，也是家庭的唯一經濟支柱。



案發時正面對生活中多方面所帶來的壓力，如因院舍結束導致的工作壓力、太太健康問題等，但被告事後已主動尋求專業輔導，現進展良好。



案情指，身為小學教師的事主在案發當日下午六時半，於中大康本國際學術園一樓商務印書館內購物，事主期間發現被告在其左邊蹲下，並以右手拿着手提電話偷拍，事主嚇至尖叫，被告見狀逃走，事主即報警，後來警方把被告逮捕，並在其電話內查獲一百一十三張事主的裙底照。被告在警誡下供稱，自己是出於好奇心驅使下而犯案。