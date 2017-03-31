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﻿急色鬼蹲身偷影裙底

2017-03-31 列印
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　　色狼光天化日下偷拍女士裙底！有網民近日在facebook群組「巴打絲打facebook Club」分享一段「車Cam片」，見到一名作廚工打扮的男子，倚在疑似沙田希爾頓中心樓下對開一條柱上，其間左顧右盼，形跡可疑，對旁邊一名穿着打底襪褲的女子有所企圖。未幾該男子趁四周無人注意，即飛快蹲身用手機偷拍該女子裙底，得手後迅速離去。

　　短片惹起網民熱議，不少留言指「有片為證」，建議拍片者或受害人報警，亦有人不屑該男子「着褲都影係咪咁火呀」、「咁都影，真係超級變態」，並嘲諷其「影完之後一睇相機黑媽媽乜都冇」。　　https://www.facebook.com/100012077191626/videos/289944044751500/
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