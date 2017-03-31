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﻿美股中段升28點

2017-03-31 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二○六八八點，升二十八點；納指則報五九○二點，升五點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點七二港元，升零點二二港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點七八港元，升零點○八港元。紐約期油則報每桶五十點一七美元，升零點六六美元。
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