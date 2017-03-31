﻿辯方申押後八周準備文件 佔中九人保釋 五月再訊

「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明等九人早前被控「串謀作出公眾妨擾」、「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪，案件昨日提堂。控方向法庭申請押後六星期，準備轉介區域法院審訊文件，但辯方希望押後八星期以便有足夠時間預備，在其餘被告不反對下，案件押後至五月二十五日再訊，九名被告分別獲准以六千元及一萬元保釋。本報記者



九名被告被控普通法下的「公眾妨擾」相關罪名，最高可判囚七年，九人均表示明白控罪。「佔中三子」港大教授戴耀廷、中大教授陳健民和牧師朱耀明被控串謀作出公眾妨擾，控罪指他們於一三年三月至一四年十二月二日期間，在香港與其他人一同串謀，藉在中環或在中環附近的公眾地方及道路造成非法阻礙，對公眾造成妨擾。



三人亦同時與立法會議員陳淑莊、邵家臻、前學聯成員張秀賢和鍾耀華，被控煽惑他人作出公眾妨擾和煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，指他們於一四年九月二十七日至二十八日期間，在金鐘添美道非法煽惑身在該處的人，以及煽惑該處的人煽惑其他人，藉非法阻礙在添美道及在添美道附近的公眾地方及道路，對公眾造成妨擾。



社民連議員助理黃浩銘則被控煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾兩項控罪，指他在同年九月二十八日，在金鐘分域碼頭街非法煽惑身在該處的人，以及煽惑該處的人煽惑其他人，藉非法阻礙在分域碼頭街的行車道，對公眾造成妨擾。



而研究總監李永達則被控煽惑他人作出公眾妨擾罪，即同日在金鐘夏慤道近添美道，非法煽惑身在夏慤道及添美道的人，藉非法阻礙在夏慤道的行車道，對公眾造成妨擾。



九名被告分別由資深大律師麥高義、王正宇及李柱銘代表，李柱銘指案件涉及公眾性質，建議轉介高院處理，由公眾組成陪審團定奪是否有罪，惟主任裁判官錢禮強調往哪一級別法院是由控方決定。