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日報新聞 > 港聞

﻿正反兩派 法院外口水戰

2017-03-31 列印
■「保衛香港運動」成員昨到庭外示威。
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　　示威和聲援九名被告的團體昨日早上在法院外集會，雙方互叫口號，警方不時呼籲降低音量。約五十名「保衛香港運動」示威者，昨早八時前已到達示威區，他們手持橫額並高叫「煽動犯法、拉佢入冊」等口號。人民力量、香港眾志、小麗民主教室、民主黨、社民連等則先後到場，聲援各被告。

　　首被告戴耀廷表示，對於案件是否交予高院處理保持中立，但相信若高院會受理，涉及三子的案件將一併交到高院。他又稱，當時是就未經批准而非法集結認罪，而非今次被控的三項罪名，擔心當中會否涉及不合理指控，從而影響將來公民社會的組織行動。
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