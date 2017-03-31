﻿蔡文勝福建起家 美圖老闆暴發之路

近日令散戶屍橫遍野的股票，非「執樣神器」美圖秀秀（1357）莫屬。乘着躋身港股通名單，上周一高峰時，美圖市值炒上過千億。異乎尋常的升幅，終引來中港監管機構注意，股價隨即跌到「一仆一碌」，短短數日內狂瀉四成。



《東周刊》報道，美圖秀秀爆炒神話上周一達到高潮後，隨即傳出證監會向經紀索取相關買賣記錄。美圖翌日的沽盤如黃河決堤般湧至，股價由二十三元五角高位，短短三日掟落十四元，足足狂瀉逾四成。瞓身狂炒的中港散戶，即時嗚呼哀哉。



躋身百億富豪的老闆蔡文勝上周五現身業績會，自爆自己未有收過證監會查詢，還強調「不歡迎股價波動」。對於美圖暴升暴跌，他說：「公司上市初期較為平淡，但後期納入港股通，隨即受到市場『太多』關注。作為管理層，關注股價很常，不看股價就是騙人的。」



美圖去年十二月上市，由於業績一直出血，掛牌初期乏人問津，股價更一度潛水。直至本月六日公司「升呢」被納入港股通名單，股價才有反應。翌日甫開市，即被大媽炒高，根據中央結算系統紀錄，美圖加入港股通後，一連十個交易日都錄得北水淨買入。



美圖股價水漲船高，蔡文勝身家固然暴漲，亦令港台富豪帳面先勁賺一筆。二月初蔡文勝現身傳媒吹風會時，「暗示」美圖會成為下隻騰訊，「最近看雜誌，好多都說要找下一隻騰訊。美圖現在回到招股價，好多基金都在吸納，現在是買入的好時機，否則又會錯過。」



四十六歲的蔡文勝出生於福建省，只有初中學歷，八四年在石獅市石光中學畢業後，向家人借了五百元人民幣，跟一個中學同學擺地攤賣傻瓜相機、化妝粉餅等賺錢，九五年到菲律賓做貿易生意，九九年回流內地發展，從此改寫人生，靠炒賣互聯網「域名」掘到第一桶金，○四年創立科技公司，○七年被谷歌收購，回福建成立創投公司隆領投資，開始「炒」股生涯。